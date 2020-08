Elisabetta Canalis sotto attacco: critiche per un suo comportamento (Di lunedì 3 agosto 2020) La bellissima e seducente Elisabetta Canalis continua ad attirare attorno a sé seguaci, ma a volte anche a lei capitano le critiche: additata per un suo comportamento Elisabetta Canalis, Fonte foto: Instagram (@littlecrumb )Sempre bellissima e molta amata da fan e follower, Elisabetta Canalis continua a lasciare senza parole tutti con i suoi tanti scatti, ma qualcuno avanza qualche critica: dure parole per un comportamento della showgirl. La showgirl, modella e attrice ha pubblicato alcuni scatti in cui si è mostrata in compagnia della sua famiglia e del suo adorato cagnolino. Proprio a causa della presenza del suo Fido un utente ha scritto: “Scusami Elisabetta… ma quando ti ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Elisabetta Canalis vittima dei vandali ad Alghero: la bici lanciata sugli scogli - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in versione surfista ??????????????? - horny_for_celeb : RT @dea_channel: la divina Elisabetta Canalis in versione surfista ??????????????? - zazoomblog : Elisabetta Canalis dei vandali buttano la sua bici sulle rocce - #Elisabetta #Canalis #vandali #buttano - Corriere : Elisabetta Canalis presa di mira dai vandali: «Le mie bici giù dalla scogliera» -