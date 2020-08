Dottorato in Intelligenza Artificiale, tra le università interessate anche la Federico II (Di lunedì 3 agosto 2020) Il primo Dottorato di questa tematica prende avvio con la firma della convenzione tra Cnr, Sapienza Università di Roma, Politecnico di Torino, Università Campus Bio-Medico di Roma, università Federico II di Napoli e Università di Pisa. Il Mur ha costituito presso il Cnr un Comitato per elaborare una strategia unitaria e realizzare un coordinamento nazionale. Il PhD-AI.it prenderà avvio con l’anno accademico 2021/2022, sono già disponibili 194 borse. Si stima che il settore porterà entro il 2030 ad una crescita del 16 per cento del Pil mondiale e avrà un impatto sul 70 per cento delle aziende. Il mercato in Italia è agli albori, ma siamo al decimo posto mondiale come numero di pubblicazioni e al quinto come impatto scientifico L’Intelligenza ... Leggi su ildenaro

