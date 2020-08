Courteney Cox torna nei panni di Gale Weathers in “Scream 5” (Di lunedì 3 agosto 2020) Courteney Cox è conosciuta principalmente per aver interpretato Monica Geller nella serie televisiva Friends e per il suo ruolo nella saga cinematografica horror Scream. Nel franchise horror creato da Kevin Williamson, Courteney Cox interpreta la giornalista Gale Weathers. Il primo film della saga è uscito nelle sale nel 1996 mentre l’ultimo nel 2011. Deadline ha … L'articolo Courteney Cox torna nei panni di Gale Weathers in “Scream 5” Leggi su dailynews24

