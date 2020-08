Conte può tornare alla Juve? Occhio al nuovo scenario e alle prime conferme (Di lunedì 3 agosto 2020) Conte JuveNTUS- Antonio Conte vorrebbe tornare alla Juventus. E’ questa la clamorosa indiscrezione di mercato riportata da “Repubblica“. prime conferme su nuovo matrimonio a strisce bianconere. Di fatto, dopo lo sfogo del tecnico nerazzurro nel post gara di Atalanta-Inter, il suo futuro a Milano resta avvolto da un grosso punto interrogativo. Conte Juventus, può concretizzarsi il clamoroso ritorno? La sensazione è che Paratici e Nedved possano aprire concretamente al ritorno di Conte, mentre Agnelli, dal canto suo, resta fermo sul suo punto di vista: no tassativo. Leggi anche: Infortunio Dybala, ULTIMISSIME: trapela ottimismo in vista del Lione, ... Leggi su juvedipendenza

FcInterNewsit : Gasperini: 'Conte? Non so giudicare, ma l'Inter è l'unica che può togliere la Juve dal trono. Spero che tutto si ri… - matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - tuttosport : #Gasperini: 'Conte può togliere lo scudetto alla #Juve' - pro_archia : @FBiasin Il discorso è semplice. L’allenatore dell’Inter denuncia “spifferi” tra società e giornalisti. Lei è un gi… - Condizionata : RT @CesareSacchetti: La sentenza del giudice di pace di Frosinone ha stabilito che Conte non poteva limitare le libertà personali con un dp… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte può Ballarò | oggi 8 ottobre 2013 | diretta PolisBlog.it