Conservatorio, Giordano spegne le polemiche: "Non conta la data, sono i benvenuti" (Di lunedì 3 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non c'è festival senza polemica, e la 41^ edizione di Benevento Città Spettacolo non poteva fare eccezione. Stamattina il Conservatorio Nicola Sala di Benevento aveva tuonato contro il direttore artistico Renato Giordano annunciando che non avrebbe più dato alcun contributo alla kermesse. Giordano ha parlato di questo e degli altri temi caldi nel corso della conferenza di presentazione svolta a Palazzo Paolo V. Programma – "E' un cartellone ricchissimo, abbiamo ripreso le grandi collaborazioni come quella con il Teatro Stabile del Veneto, uno dei più importanti d'Italia. Un'altra bella collaborazione è con Teatri Uniti, con uno spettacolo che si terrà all'Hortus Conclusus. Ospiteremo il Premio Strega ...

Ultime Notizie dalla rete : Conservatorio Giordano Conservatorio contro Giordano: fatti fuori senza ragione Ottopagine "Umiliati e offesi": il Conservatorio di Benevento decide di tenersi lontano dalla Città Spettacolo a guida Giordano

Firmano una nota dell'Istituto musicale il direttore (Giuseppe Ilario ) e il presidente del Conservatorio di Benevento (Antonio Verga): “Non comprendiamo perché umiliare e offendere un’orchestra di 60 ...

