Calciomercato Sampdoria: contatti con il Brescia per Torregrossa (Di lunedì 3 agosto 2020) Calciomercato Sampdoria: il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino Ernesto Torregrossa per l'attacco. I dettagli La Sampdoria ha messo gli occhi su Ernesto Torregrossa. Secondo Gianluca Di Marzio c'è stato un contatto tra il Brescia e il club blucerchiato per il classe 1992 che le Rondinelle reputano incedibile. I liguri, tuttavia, insisteranno per l'attaccante che in questa stagione ha collezionato26 presenze realizzando 7 reti.

La Sampdoria ha messo gli occhi su Ernesto Torregrossa. Secondo Gianluca Di Marzio c’è stato un contatto tra il Brescia e il club blucerchiato per il classe 1992 che le Rondinelle reputano incedibile.

