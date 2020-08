Calciomercato Cagliari, Di Francesco si porta i pupilli: tutti i nomi per una squadra super (Di lunedì 3 agosto 2020) Calciomercato Cagliari – Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata oggi: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore del Cagliari. Il club sardo, nonostante l’obiettivo salvezza raggiunto, ha deciso per il ribaltone in panchina, non è stata data fiducia a Zenga. L’ex Sampdoria e Roma non ha bisogno di presentazioni, l’esperienza con i blucerchiati è stata solo sfortunata, le qualità del tecnico non sono in discussione. Il Cagliari può iniziare il progetto vincente, ci sono tutti i presupposti per disputare una stagione da grande protagonista. Adesso il compito più difficile sarà quello della dirigenza che dovrà costruire una squadra all’altezza. Il sogno ... Leggi su calcioweb.eu

