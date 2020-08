Anticorpi al Covid-19 trovati in più di 1 milione di persone, sei volte i casi ufficiali (Di lunedì 3 agosto 2020) Le persone che sono risultate con IgG positivo, che hanno cioè sviluppato gli Anticorpi contro il Covid-19 sono 1 milione e 482mila. Significa che quelle che sono entrate in contatto con il virus sono ... Leggi su globalist

Molte aziende e team di ricerca, anche italiani, stanno lavorando per sviluppare anticorpi monoclonali contro il nuovo coronavirus, da utilizzare sia come cura sia come profilassi a breve termine I ...Non solo lavoro e bonus, ma anche fondi per la scuola e per i vaccini. Nella bozza del decreto Agosto il Governo Conte ha messo nero su bianco uno stanziamento aggiuntivo di un miliardo per l’edilizia ...