Aeroporto, negativo il tampone sulla hostess arrivata con febbre (Di lunedì 3 agosto 2020) La hostess giunta ieri presso l'Aeroporto di Catania con febbre, e per la quale era stata attivata una procedura di biocontenimento da parte dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del ... Leggi su cataniatoday

