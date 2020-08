ABI: Npl in calo in tutta Europa, in Italia riduzione ancora più marcata (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Nel 2019 è proseguito il processo di miglioramento della qualità dell’attivo dei gruppi bancari europei, in un contesto di rafforzamento della loro dotazione patrimoniale. tuttavia, i risultati economici sono in lieve calo rispetto al 2018 e restano da ormai più di un decennio sotto i livelli toccati prima dell’avvio della crisi finanziaria del 2008/2009. È quanto emerge nel sesto Rapporto sui Mercati bancari europei pubblicato dall’ABI. In dettaglio, a fine 2019 l’ammontare di crediti deteriorati (Npl) al netto delle perdite di valore già computate nei bilanci bancari espresso in percentuale del totale dei crediti (Npl ratio netto) era pari all’1,5% per il totale dei gruppi europei, in forte calo rispetto al 3,8% di fine 2014. Si tratta di una ... Leggi su quifinanza

