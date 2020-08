Trastevere: apprezzamenti ‘di troppo’ alle ragazze, in strada scoppia la mega rissa (Di domenica 2 agosto 2020) Questa notte a piazza Trilussa, poco prima delle 3, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trastevere hanno identificato 5 giovani romani, di età compresa tra i 20 e 30 anni, incensurati, 4 dei quali sono stati arrestati per rissa aggravata mentre il quinto è stato denunciato per lo stesso reato. Quattro di loro sono stati medicati con prognosi dai 5 ai 30 giorni, mentre uno di loro è stato ricoverato. Alla base della lite degenerata poi in rissa ci sarebbero degli apprezzamenti ad alcune ragazze. Trastevere: apprezzamenti ‘di troppo’ alle ragazze, in strada scoppia la mega rissa su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Trastevere: apprezzamenti ‘di troppo’ alle ragazze, in strada scoppia la mega rissa -

Ultime Notizie dalla rete : Trastevere apprezzamenti Roma, carabinieri intervengono su Movida e misure anticovid: fermati 5 giovani per rissa, 4 arresti per tentata rapina ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani