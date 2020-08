Strage Bologna, Mattarella: "Esigenza di piena verità e giustizia" (Di domenica 2 agosto 2020) “In occasione del quarantesimo anniversario della Strage della stazione, che provocò ottantacinque morti e oltre duecento feriti, desidero – a distanza di pochi giorni dalla mia visita a Bologna e dall'incontro nel luogo dell'attentato – riaffermare la vicinanza, la solidarietà e la partecipazione al dolore dei familiari delle vittime e alla città di Bologna, così gravemente colpiti dall'efferato e criminale gesto terroristico. Riaffermando, al contempo, il dovere della memoria, l'Esigenza di piena verità e giustizia e la necessità di una instancabile opera di difesa dei principi di libertà e democrazia”. Lo afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in ... Leggi su iltempo

