Serie A, Immobile come Higuain: la classifica dei 10 migliori marcatori di sempre in una singola stagione (Di domenica 2 agosto 2020) Ciro Immobile e Gonzalo Higuain: sono loro due i migliori bomber in una singola stagione della Serie A. Higuain, nel 2015/2016 è arrivato a quota 36 gol, Ciro Immobile lo ha raggiunto quest'anno. Nessuno meglio di loro ma tra i 10 migliori bomber di sempre ci sono grandi campioni del passato come Nordahl o campioni del passato più recente come Luca Toni. Ecco i 10 migliori cannonieri di sempre, in una singola stagione, della Serie A. 1. GONZALO Higuain (NAPOLI, 2015/16) - 36 gol SSC Napoli v... Leggi su 90min

