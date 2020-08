Sassuolo Udinese 0-0 LIVE: traversa di Stryger Larsen (Di domenica 2 agosto 2020) Al Mapei Stadium la 38ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Udinese si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Udinese 0-0 MOVIOLA 24′ traversa di Stryger Larsen – Errore di Berardi a inizio azione, De Paul serve il numero 19 bianconero che con un tiro-cross per poco non sorprende Consigli ma la palla si stampa sulla traversa. 18′ Gol annullato a Traoré – Gol annullato al numero 23 neroverde per fuorigioco su assist di Locatelli. L’arbitro annulla, il Var ... Leggi su calcionews24

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Spal vs. Fiorentina 7pm Bologna vs. Torino 9.45pm Genoa vs. Verona 9.45pm Lecce vs. Pa… - SassuoloUS : #SassuoloUdinese: sono 23 i convocati neroverdi ?? ?? - UnibetFrance : ?? CR7 depuis décembre en Serie A ???? Sassuolo ? Lazio ? Udinese ?? Samp ? Cagliari ??? Roma ? Parme ?? Naples ? Fi… - HansenTips : Sassuolo - Udinese (0-0, 31 min) Sassuolo to win, odds 1.90 5 unit stake - zazoomblog : HIGHLIGHTS Sassuolo Udinese: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Sassuolo #Udinese: -