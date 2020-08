SAMP: a Venezia l’ultimo film RezzaMastrella (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Rezza e Flavia Mastrella, tornano a Venezia a settembre con SAMP, selezionato fra gli eventi speciali delle Giornate degli Autori Antonio Rezza e Flavia Mastrella, tornano a Venezia con l’ultima produzione cinematografica SAMP, selezionata fra gli eventi speciali delle Giornate degli Autori, dirette da Giorgio Gosetti, nell’ambito della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2020.… L'articolo SAMP: a Venezia l’ultimo film RezzaMastrella Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

