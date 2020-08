Salvini ignora la strage di Bologna: sono stati i fascisti, non i migranti (Di domenica 2 agosto 2020) Oggi sono 40 anni dalla strage che il 2 agosto del 1980 sconvolse Bologna e l'Italia intera: 85 italiani morirono uccisi dai fascisti, nell'attentato che è ancora avvolto nel mistero e per il quale, ... Leggi su globalist

Oggi sono 40 anni dalla strage che il 2 agosto del 1980 sconvolse Bologna e l'Italia intera: 85 italiani morirono uccisi dai fascisti, nell'attentato che è ancora avvolto nel mistero e per il quale, q ...

Conte espropria il Consiglio regionale della Puglia sulla preferenza di genere. Berlusconi, Meloni e Salvini si appellano a Mattarella

«In Puglia si sta giocando con le istituzioni, piegandole ad interessi di una parte politica. Per responsabilita' del presidente uscente, il consiglio dei ministri si e' preso la responsabilita' di sc ...

