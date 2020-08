Perché è necessario il distanziamento sui treni e non sugli aerei? (Di domenica 2 agosto 2020) Gabriele Laganà A differenza dei treni, gli aerei dispongo di alcune caratteristiche, come disposizione dei sedili e filtri dell’aria, che garantiscono la sicurezza anche senza distanziamento La questione trasporti in questo periodo di partenze per le vacanze, su cui però grava l’emergenza coronavirus, si fa sempre più delicata. Negli ultimi due giorni tante polemiche e anche un profondo disorientamento sono stati provocati dall’annuncio di trenitalia e Italo della possibilità di tornare a viaggiare a capienza piena, senza più riservare dei posti vuoti necessario per garantire il distanziamento tra i passeggeri. Una decisione, questa, fortemente criticata dagli esperti del Cts, il Comitato tecnico scientifico, che hanno ... Leggi su ilgiornale

timmychalameeet : @psycopatyc mi ci ritrovo molto perché anch’io in questo periodo ho bisogno di isolarmi e staccare da tutto e da tu… - wataruswaifu : iniziamo a portare rispetto per qualsiasi lavoro e percorso di studi, se esistono tante facoltà, scuole superiori,… - Saraingazi : RT @LucianoCannito: Vi prego, spiegatemi perché sono secretati i rapporti #COVID19 del comitato tecnico scientifico. Spiegatemi perché è st… - GiuVale_ : Io non faccio testo perché in discoteca non ci entrerei nemmeno sotto tortura in una situazione normale, mi fa schi… - jfktormento : RT @BuffagniRoberto: @Luca_Fantuzzi @fatequalcosa Hanno mandato a processo Salvini perché a) ha preso tanti voti b) ha messo paura c) disat… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché necessario Perché è necessario il distanziamento sui treni e non sugli aerei? il Giornale