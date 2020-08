Parma: devasta stazione e cerca di far deragliare treno (Di domenica 2 agosto 2020) È stato arrestato con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti il 21enne cittadino tunisino che oggi ha prima devastato una stazione e poi gettato su un binario tre transenne rischiando di fare deragliare un treno. A fermarlo presso la stazione di Ostia Parmense i carabinieri di Borgo Val di Taro. Sono stati gli stessi militari ad evitare che il regionale in arrivo da La Spezia e diretto a Parma deragliasse con a bordo centinaia di persone. Un carabiniere è sceso sui binari e mettendo a rischio la propria incolumità ha spostato due delle tre transenne su un marciapiede. Parma: morto durante controllo di polizia, Procura apre inchiesta Un uomo di 63 anni originario di Fidenza è morto ... Leggi su blogo

