PAGELLE Sassuolo Udinese: saracinesca Musso, Berardi c’è VOTI (Di domenica 2 agosto 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Sassuolo Udinese Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Sassuolo e Udinese, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Musso FLOP: Peluso VOTI Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6,5 (82′ Muldur SV), Ferrari 6,5, Peluso 5, Rogerio 6,5 (82′ Piccinini SV); Bourabia 6,5, Locatelli 6 (67′ Ghion 6); Berardi 6,5, Djuricic 6 (57′ Raspadori 6), Traore 6,5 (57′ Haraslin 6); Caputo 6. A disp: Pegolo, Russo, Kyriakopoulos, Marlon, Magnanelli, Mercati, Manzari. All. Roberto De Zerbi Udinese (3-5-2): ... Leggi su calcionews24

Fantacalcio : Sassuolo-Udinese 0-1: tabellino, voti, pagelle e assist per il #Fantacalcio - zazoomblog : PAGELLE Sassuolo Udinese: TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo - #PAGELLE #Sassuolo #Udinese: #match - news_modena : Le pagelle di Sassuolo-Genoa 5-0: rossoblu asfaltati con Berardi e Caputo incontenibili - Fantacalciok : Serie A, Sassuolo – Genoa 5-0: pagelle, highlights - Calciodiretta24 : Serie A, Sassuolo – Genoa 5-0: pagelle, highlights -

Ultime Notizie dalla rete : PAGELLE Sassuolo Sassuolo-Genoa 5-0, le pagelle: Berardi di un altro livello, Caputo fa 21. Male Masiello TUTTO mercato WEB PAGELLE Sassuolo Udinese: TOP e FLOP del match VOTI dopo primo tempo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Sassuolo Udinese Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Udinese, valido per la 38ª ...

Fiorentina chiude bene: battuta la Spal (1-3). Bravo Iachini. Chiesa-Commisso: telefonata decisiva. Pagelle

FERRARA – Un applauso personale a Beppe Iachini. Doveva salvare la Fiorentina e l’ha guidata a 49 punti nella classifica finale di questo travagliato campionato 2019-2020. Non era certo impossibile vi ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Sassuolo Udinese Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Udinese, valido per la 38ª ...FERRARA – Un applauso personale a Beppe Iachini. Doveva salvare la Fiorentina e l’ha guidata a 49 punti nella classifica finale di questo travagliato campionato 2019-2020. Non era certo impossibile vi ...