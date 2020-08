Josip Ilicic rompe il silenzio dopo i problemi: il messaggio (Di domenica 2 agosto 2020) Josip Ilicic al centro di alcuni rumors per problemi di coppia che avrebbero influenzato anche il finale di stagione: la risposta arriva tramite Instagram Termina il campionato per l’Atalanta, che con la sconfitta casalinga contro l’Inter nell’ultima giornata chiude al terzo posto. Grande assente del finale di stagione della ‘dea’ è stato Josip Ilicic, giocatore fondamentale per la squadra di Gasperini. Non sono chiare le motivazioni che tengono il calciatore lontano dal terreno di gioco, non specificate nemmeno dalla società bergamasca. Nelle ultime settimane i rumors sono stati molti a riguardo, ipotizzando sopratutto alcuni problemi di coppia. Così lo sloveno decide di rompere il silenzio attraverso ... Leggi su bloglive

