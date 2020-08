Il Genoa travolge il Verona ed è salvo, il Lecce crolla con il Parma: retrocede in serie B (Di domenica 2 agosto 2020) L’ultimo verdetto della serie A: i liguri si impongono 3-0 e non soffrono nemmeno in inferiorità numerica; i pugliesi vanno sotto 2-0, rimontano, ma non basta: finisce 3-4 Leggi su corriere

dromano770 : RT @Corriere: Il Genoa travolge il Verona ed è salvo, il Lecce crolla con il Parma: retrocede in serie B - Corriere : Il Genoa travolge il Verona ed è salvo, il Lecce crolla con il Parma: retrocede in serie B - Bertolca10 : Spettacolo e gol per decidere chi va in B. Il Genoa travolge il Verona di Juric 3-0. Il Parma scappa,si fa rimontar… - danieledv79 : RT @Corriere: Il Genoa travolge il Verona ed è salvo, il Lecce crolla con il Parma: retrocede in serie B - Corriere : Il Genoa travolge il Verona ed è salvo, il Lecce crolla con il Parma: retrocede in serie B -