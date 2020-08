Fulmini, esistono anche quelli ascendenti: ecco di che si tratta (Di domenica 2 agosto 2020) Ci sono svariati tipi di fulmine: fra essi anche quelli ascendenti, diretti dal suolo alla nube. Questa tipologia di Fulmini sono stati analizzati al rallentatore (slow motion), attraverso video per capirne le specificità ancora poco note. La prima documentazione scientifica relativa ai Fulmini ascendenti risale al 1939. Gli scienziati hanno sempre avuto difficoltà a comprenderne l’esatto meccanismo, ma ora si stanno facendo passi di gigante: dietro i Fulmini ascendenti potrebbe esserci un meccanismo a scintilla. I momenti del fulmine Il fulmine si può suddividere in due fasi ben distinte: il momento del lampo e l’onda d’urto generata nota come tuono. Il fulmine non è sempre solitario, è ... Leggi su meteogiornale

uan_special : Tra le mie conoscenze nessuno è morto colpito da un fulmine quindi i fulmini non esistono. #Bocelli -

Ultime Notizie dalla rete : Fulmini esistono Fulmini, esistono anche quelli ascendenti: ecco di che si tratta Meteo Giornale