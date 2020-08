Formula 1, Horner mette le cose in chiaro: “vittoria di Verstappen senza pit-stop? Le gomme avevano dei tagli” (Di domenica 2 agosto 2020) Secondo posto per Max Verstappen nel Gran Premio di Inghilterra, che sarebbe potuto diventare primo se l’olandese non fosse entrato ai box dopo la foratura di Bottas. Rimanendo in pista sarebbe rimasto vicino a Hamilton, superandolo nel momento in cui il britannico ha avuto problemi all’anteriore sinistra. Bryn Lennon/Getty ImagesChris Horner si è soffermato su questa eventualità ai microfoni di Speedweek.com, facendo chiarezza sulla questione: “non c’erano garanzie che Max potesse giungere al traguardo con quelle gomme che presentavano dei tagli. Verstappen, infatti, si era lamentato via radio delle vibrazioni. Quando abbiamo visto che Bottas ha avuto la foratura, abbiamo deciso di adottare questa strategia, avendo anche un buon vantaggio su Charles Leclerc. ... Leggi su sportfair

