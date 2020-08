Finalmente il rientro di Pavoletti, detto Pavoloso (Di domenica 2 agosto 2020) La stagione 2019/2020 per molti fattori non è stata quella di Leonardo Pavoletti. Il calciatore cagliaritano ha iniziato questa stagione andando incontro ad un infortunio pesante, la rottura del legamento crociato e menisco. Questo infortunio l’ha tenuto lontano dai campi per 6 mesi, ma quando la luce sembra intravedersi fuori dal tunnel, un nuovo infortunio nel mese di Febbraio, l’ha colpito. L’infortunio ha colpito lo stesso legamento operato qualche mese prima. Lo sfortunato evento è successo ad una cena di squadra dove l’attaccante è scivolato accidentalmente. Qualsiasi giocatore si sarebbe arreso, ma non Pavoletti, l’ex Napoli ha sempre dovuto lottare per ottenere tutto sul campo, nessuno gli ha mai regalato nulla, quindi il numero 30 rossoblu si è messo ancora più d’impegno per ... Leggi su sport.periodicodaily

