F1, Hamilton: 'Quando la gomma è andata mi si è fermato il cuore!'. Wolff: 'Forse colpa dei detriti' (Di domenica 2 agosto 2020) 'Non ho mai sperimentato nulla di simile all'ultimo giro, il mio cuore si è quasi fermato'. Lewis Hamilton non nasconde l'emozione di aver vinto su tre ruote il GP di casa, mista alla paura di non ... Leggi su gazzetta

La Mercedes ha vinto con Lewis Hamilton il GP di Gran Bretagna, dominando la gara, ma rischiando comunque di gettare tutto al vento a causa di una esagerazione del muretto box nella gestione delle gom ...

Wolff: “Non so cos’è successo, fortunati con Hamilton”

Era una gara ampiamente avviata verso un altro dominio. Il solito, schiacciante dominio Mercedes contro il quale solo Max Verstappen ha potuto e saputo combattere in queste prime quattro gare. Però, a ...

