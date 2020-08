Donne che allenano gli uomini dal calcio al basket: i muri cominciano a cedere (Di domenica 2 agosto 2020) È allenatrice dell’Under 15 e, dalla prossima stagione, fa anche parte dello staff dell’Under 21. Patrizia Panico affianca Mirco Gasparetto nello staff di Paolo Nicolato. È l’unica donna nello staff delle sette nazionali maschili di calcio. Al Corriere della Sera ha raccontato che si farà chiamare «Mister, come sempre. E chiederò che i ragazzi mi diano del lei». Sono quei ragazzi pronti a fare il passo verso la nazionale maggiore di Roberto Mancini. Leggi su vanityfair

Lia Quartapelle è come Paris di Gilmore’s Girl: studia, e quando ha finito studia ancora. Ma Paris era sempre incazzata, Quartapelle no, molto meno. E’ ligia e imperiosa, non irosa. Più dello studio l ...

Donne che allenano gli uomini dal calcio al basket: i muri cominciano a cedere

Patrizia Panico come vice dell'Under 21, Becky Hammon in Nba. Ecco le donne che allenano gli uomini nel calcio e nel basket È allenatrice dell’Under 15 e, dalla prossima stagione, fa anche parte dello ...

Lia Quartapelle è come Paris di Gilmore's Girl: studia, e quando ha finito studia ancora. Ma Paris era sempre incazzata, Quartapelle no, molto meno. E' ligia e imperiosa, non irosa. Più dello studio l ...