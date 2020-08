Coronavirus, immunologo Minelli: “Attenzione ai flussi migratori, grande aiuto dai test rapidi” (Di domenica 2 agosto 2020) “Sul timore di una nuova ondata, più che l’improbabile possibilità di nuovi casi endogeni trasmessi localmente, soffia una potenziale e affatto remota insicurezza sanitaria correlata ai fenomeni migratori che, in quanto flussi intensi e promiscui di persone, certamente non esentano da rischi“. Lo dice il professor Mauro Minelli, immunologo, in un’intervista al ‘Corriere Salentino’. “Non si può non tener conto del fatto che oggi i nuovi cluster-Covid non siano più concentrati tra gli anziani e nelle residenze a loro dedicate, ma sembrano interessare soprattutto soggetti di età compresa tra i 18 e i 50 anni e per lo più provenienti da Paesi dell’area extra-Schengen, visto che i dati delle ultime settimane evidenziano focolai ... Leggi su meteoweb.eu

HANIA654 : RT @GioChirilly: Improbabile seconda ondata. L'immunologo Le Foche smonta lo stato d'emergenza. - Sakurauchi_Hime : RT @GioChirilly: Improbabile seconda ondata. L'immunologo Le Foche smonta lo stato d'emergenza. - ArnoArnone : RT @ilgiornale: L'immunologo Le Foche crede improbabile una seconda ondata di coronavirus. Preoccupato invece per la proroga dello stato di… - GioChirilly : Improbabile seconda ondata. L'immunologo Le Foche smonta lo stato d'emergenza. - serrani18 : RT @ilgiornale: L'immunologo Le Foche crede improbabile una seconda ondata di coronavirus. Preoccupato invece per la proroga dello stato di… -