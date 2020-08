Cattolica, donna austriaca partorisce in spiaggia (Di domenica 2 agosto 2020) E’ accaduto al bagno 5. La turista, 45 anni, è stata assistita da un’infermiera che era lì in vacanza. Il bambino subito dopo è stato trasferito in ospedale Leggi su lastampa

