Candreva: «Chiuso campionato intenso e particolare. Ora testa all’Europa League» (Di domenica 2 agosto 2020) Antonio Candreva ha lanciato un messaggio tramite il suo profilo Instagram commentando la fine del campionato Con un messaggio postato sul suo profilo Instagram Antonio Candreva ha commentato la fine del campionato. Queste le sue parole. «Chiudiamo nel migliore dei modi questo campionato intenso e sicuramente particolare. Grazie ragazzi, grazie tifosi. Ora teniamo alta la concentrazione e subito pronti per l’Europa League». View this post on Instagram Chiudiamo nel migliore dei modi questo campionato intenso e sicuramente particolare. Grazie ragazzi, grazie tifosi 🖤💙 Ora teniamo alta la concentrazione e subito pronti 🔜 ... Leggi su calcionews24

