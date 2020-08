Calcagno (Aic): “Playoff e playout? Prematuro parlarne” (Di domenica 2 agosto 2020) Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Umberto Calcagno, è intervenuto ai microfoni di 90° minuto per parlare dell’ipotesi playoff e playout per il prossimo campionato di Serie A. “È fuori di dubbio che essere riusciti a portare a compimento questo campionato così complicato sia un motivo di vanto per tutto il sistema. Credo che il sistema federale abbia dato una prova di grande maturità: ci siamo fatti trovare pronti. Play-off e play-out in Serie A? Dobbiamo cercare di ripartire le modalità migliori: oggi, secondo me, parlare di play-off e play-out credo sia Prematuro. Prossimo campionato? Stiamo ragionando, anche se la coperta è corta, sulle date disponibili cercando anche di capire come dare un po’ di respiro a dei ragazzi che, dopo un periodo di stop ... Leggi su ilnapolista

napolista : Calcagno (Aic): “Playoff e playout? Prematuro parlarne” A 90° Minuto: “Prossimo campionato? Stiamo ragionando sulle… - zazoomblog : Aic Calcagno: “Abbiamo fatto il possibile per la ripresa del calcio coraggiosa la scelta di Spanò” - #Calcagno: #“… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIC - Calcagno: 'L'ipotesi playoff? Parlarne oggi è prematuro' -