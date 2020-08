Batticuore finale a Silverstone: Hamilton vince con una ruota bucata! Leclerc sul podio, disastro Bottas (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo 3 gare di dominio assoluto, la Mercedes si prepara per il poker nella gara di Silverstone, circuito in cui Lewis Hamilton gioca in casa. Il pilota britannico, come se ne avese bisogno, è ancora più favorito del solito sul tracciato inglese nel quale ha già vinto 6 volte in carriera. Alle sue spalle Valtteri Bottas chiamato ad un sussulto per evitare di vedere il compagno di scuderia scappare in classifica e, magari, colpire psicologicamente Hamilton strappandogli il successo sulla pista di casa. Verstappen proverà ad inserirsi fra i due ‘litiganti’, ma dovrà guardarsi da un fiducioso Leclerc che punta al podio. Vettel chiamato ad una difficile rimonta per evitare l’ennesimo weekend amaro. Il racconto del Gp di ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Batticuore finale Formula 1, Gp d'Austria: finale show di Leclerc, secondo dopo Bottas la Repubblica Volata salvezza in B: il veleno nella coda e quel ricorso pendente del Trapani al Coni

TUTTI IN GIOCO SINO ALLA FINE - Un finale batticuore e tutti in gioco sino alla fine. Saltato il fattore campo e messe da parte le distanze in classifica, le sorprese non sono mancate neppure in quest ...

Bari, batticuore biancorosso, Decaro: «2 anni dopo senza più paura»

BARI - Oggi ci attende una lunga giornata...in tutti i sensi. La città è con il cuore in festa, perché la passione che accompagna i tifosi non è un’emozione facilmente spiegabile se non la si vive per ...

