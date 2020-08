Allegri e quell'idea Inter (Di domenica 2 agosto 2020) Sono molti gli spettatori che in questo periodo strano stanno divorando, non guardando, ogni singola partita di calcio dopo lo stop forzato causa coronavirus. Ma uno di questi spettatori tv mentre si trova sulla costa est della Sardegna in vacanza, sta seguendo con particolare Interesse una squadra in particolare.Il nome dell'appassionato è Massimiliano Allegri e la squadra è l'Inter.In realtà non c'è molto da stupirsi. Non si tratta infatti di una trattativa ma di una occasione o possibilità di calciomercato. Che ha le sue regole. E una di questi è cercare di capire da che parte tira il vento. Nel caso quindi dell'allenatore toscano capire quale potrebbe essere la grande squadra in cerca di un uomo nuovo in panchina.Allegri in realtà sta aspettando la telefonata da ... Leggi su panorama

sheva19821 : @Ares5_5 @rearturo16 @Marcello280361 @SandroSca Ecco l'imbecille che come il pappagallo mnemonico ripete le frasi c… - LelloPinto : Allegri è quell'allenatore che come un avvoltoio si fionda sulla preda tramortita da Antonio Conte. - aleros78 : @ultrasinside1 @Probo_06 Non rientrava più nei piani del Milan (che aveva deciso di svecchiare la rosa non rinnovan… - kimilfung : RT @massimo_bazzo: @Adnkronos sei un grande #gasparri animi le conversazioni con le tue trovate e tieni tutti allegri, sono decine di anni… - massimo_bazzo : @Adnkronos sei un grande #gasparri animi le conversazioni con le tue trovate e tieni tutti allegri, sono decine di… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri quell Allegri e quell'idea Inter Panorama Capuano: “Allegri studia l’Inter, potrebbe succedere quello che non ti aspetti”

Le dichiarazioni polemiche di Antonio Conte al termine della partita di campionato contro l’Atalanta hanno inevitabilmente riacceso i dubbi circa la panchina dell’Inter. Giovanni Capuano, giornalista ...

Reggio Emilia, in centro storico 16enne aggredito da due giovanissimi e rapinato del cellulare

Il giovane stava passeggiando con un amico davanti all’università in viale Allegri. Caccia ai responsabili, immortalati dalle telecamere davanti all’università REGGIO EMILIA. Ricompaiono le bande di ...

Le dichiarazioni polemiche di Antonio Conte al termine della partita di campionato contro l’Atalanta hanno inevitabilmente riacceso i dubbi circa la panchina dell’Inter. Giovanni Capuano, giornalista ...Il giovane stava passeggiando con un amico davanti all’università in viale Allegri. Caccia ai responsabili, immortalati dalle telecamere davanti all’università REGGIO EMILIA. Ricompaiono le bande di ...