Venezia 77: Padrenostro di Carlo Noce in Concorso (Di sabato 1 agosto 2020) Venezia 77 Padrenostro di Claudio Noce in Concorso Venezia 77: Miss Marx di Susanna Nicchiarelli in Concorso Siamo arrivati al quarto Italiano in Concorso alla 77ma Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, stiamo parlando di Padrenostro di Carlo Noce. Venezia 77: Le sorelle Macaluso di Emma Dante in Concorso Il film è una produzione Lungta Film, Pko Cinema & Co., Tendercapital Productions e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Amazon Prime Video con il contributo di Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Il film sarà distribuito da Vision Distribution. Interpretato da Pierfrancesco Favino ( ( ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Venezia 77: Padrenostro, anticipazioni sul film interpretato e prodotto da Pierfrancesco Favino

La Mostra di Venezia parla italiano

Dal 2 al 12 settembre si svolgerà la Mostra di Venezia, in un'edizione coraggiosa - visto il rinvio del Festival di Cannes e la pandemia da Coronavirus - con meno passerelle e meno fotografi e più fil ...

