Ultime Notizie Roma del 01-08-2020 ore 07:10 (Di sabato 1 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi instoo finisce il distanziamento Sui treni tutti i convogli ad alta velocità di Trenitalia di Italo potranno viaggiare con il 100% dei posti occupati una decisione non condivisa dagli esperti la scelta dicono dal comitato tecnico-scientifico che desta molta preoccupazione stessa decisione anche in Lombardia Dove da oggi non c’è più il distanziamento sui mezzi pubblici anche se resta l’obbligo di guanti e mascherina sono 1442 le vittime per coronavirus registrate negli Stati Uniti nelle Ultime 24 ore lo riporto a nuovo bilancio della giornata Hopkins University è il quarto giorno consecutivo che i morti per la pandemia superano i 1200 intanto centinaia di bambini con un’età media di 12 anni sono ... Leggi su romadailynews

fanpage : 'La soluzione non è chiudere le frontiere, perché tutte le chiusure sono un danno. La chiave è la sorveglianza' - fanpage : L'elogio all'Italia per la gestione del #coronavirus - fanpage : 'Non possiamo non dobbiamo dimenticare ciò che è avvenuto quando morivano centinaia di concittadini quotidianamente… - MaxMiglietta2 : RT @51inif: Mattarella: libertà non è far ammalare altri Lombardia, rimane l’obbligo di mascherina ?? RETROMARCIA SU #abbracciauncinese ?… - Carlo_A_Macc : RT @51inif: Mattarella: libertà non è far ammalare altri Lombardia, rimane l’obbligo di mascherina ?? RETROMARCIA SU #abbracciauncinese ?… -