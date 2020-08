Turista danneggia una statua di Canova per un selfie (Di sabato 1 agosto 2020) L'uomo si è seduto sulla statua in gesso e le ha spezzato le dita del piede. La denuncia di Vittorio Sgarbi Leggi su repubblica

Corriere : La denuncia di Sgarbi: «Un turista ha danneggiato una statua di Canova per un fare un selfie» - StraNotizie : Turista danneggia una statua di Canova per un selfie - cronaca_news : Turista danneggia una statua di Canova per un selfie - castell32082033 : RT @annamariamoscar: Turista si siede sulla Paolina Borghese di Canova per un selfie e la danneggia - Ninfearosa : Turista si siede sulla Paolina Borghese di Canova per un selfie e la danneggia - -