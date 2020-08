Traffico Roma del 01-08-2020 ore 07:30 (Di sabato 1 agosto 2020) Luceverde Roma Buongiorno e buon sabato primo agosto auto in fila a seguito di un incidente sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Aurelia e via del Pescaccio sul resto della capitale al momento non si evidenziano difficoltà per quanto riguarda il trasporto pubblico sono iniziati ieri importanti lavori ai binari del tram di Porta Maggiore e alla corsia dei tram di via Prenestina quindi fino al prossimo 14 agosto i 3 m 5 14:19 sono integralmente sostituiti da bus per lo stesso motivo sostituiti da bus anche i tram della linea bus al posto dei tram anche sul percorso della linea 2 per lavori di potatura in Viale Tiziano In questo caso la conclusione dei lavori è prevista per venerdì prossimo 7 agosto per i dettagli di questa ed altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it da Massimo vecchi per il ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 01-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 01-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - TrafficoA : A1 - Fabro-Orvieto - Code a tratti A1 Firenze-Roma Code a tratti tra Fabro e Orvieto per traffico intenso - RomaReport : I dati della campagna promossa da Cittadini per l'aria sulla presenza del NO2 a Roma mostrano che l'inquinamento re… - LuceverdeRoma : ??#Roma #incidente - Raccordo Anulare traffico rallentato tra Aurelia e Pisana > Esterna #Luceverde #Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-07-2020 ore 17:00 RomaDailyNews Notte bianca: il tutto per tutto

Una notte bianca per uscire dalla notte in cui tutte le vacche sono nere. Uno sforzo collettivo, per provare a scrollare l’albero della crisi e trarne i primi frutti di un anno da dimenticare. Dalle 1 ...

Ponte, dopo l'ispezione tocca ad Autostrade

L’ultimo via libera all’opera arriverà stasera. Al termine dell’ispezione di viabilità si potrà così apporre il sigillo finale sul Ponte Genova San Giorgio. Giovedì il viadotto era passato dal consorz ...

Una notte bianca per uscire dalla notte in cui tutte le vacche sono nere. Uno sforzo collettivo, per provare a scrollare l’albero della crisi e trarne i primi frutti di un anno da dimenticare. Dalle 1 ...L’ultimo via libera all’opera arriverà stasera. Al termine dell’ispezione di viabilità si potrà così apporre il sigillo finale sul Ponte Genova San Giorgio. Giovedì il viadotto era passato dal consorz ...