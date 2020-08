Toyota Yaris Hybrid - tutta nuova: labbiamo guidata - VIDEO (Di sabato 1 agosto 2020) Sembra ieri, eppure non era ancora iniziato il ventunesimo secolo quando ha debuttato in Italia la prima generazione della Toyota Yaris. Ora siamo alla quarta: è tutta nuova, a partire dalla piattaforma e dallunità ibrida con batteria agli ioni di litio. Già ordinabile con prezzi a partire da 21.550 euro, la piccola di Nagoya avrà il compito ripetere il successo delle tre generazioni precedenti, scelte da oltre un milione di clienti italiani.Ancora sotto i quattro metri. La nuova Yaris è la compatta di sempre, non si è ingrandita come la concorrenza. Era ed è rimasta sotto i quattro metri, ma ora è più larga di cinque centimetri e più bassa di quattro. Lo spazio per la testa, però, è invariato, ... Leggi su quattroruote

