Tommy morto a 4 anni travolto dal cancello, lo strazio dei genitori (Di sabato 1 agosto 2020) Quella tragica sera del 29 luglio, il piccolo Tommy stava giocando nel cortile della sua abitazione quando improvvisamente il cancello si è staccato dalla base e gli è crollato addosso. Quarantasei ore di agonia, quarantasei ore di orrore e speranza. Il frastuono del cancello che crollava addosso al fragile corpicino del piccolo aveva destato l’attenzione … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Gazzettino : Morto a 4 anni travolto dal cancello di casa, lo strazio dei genitori: «Tommy non c'è più» - Tommy_JP_91 : RT @Ingestibile79: E’ morto Fuffy, il primo gatto positivo al coronavirus negli Stati Uniti. La veterinaria Capua: “Le altre 8 vite le farà… - Tommy_JP_91 : @MinutemanItaly @LaMomoo @repubblica Io è un po' che vorrei andare in Campania al mare ad esempio, o comunque visit… - Tommy_Ecoretti : RT @fracianciaruso: Bello il caldo bella l’estate se non hai la pressione bassa pari a quella di un morto - ilory05 : @elliexjoel Per sta scena pensavo che Tommy fosse morto -

Ultime Notizie dalla rete : Tommy morto Morto a 4 anni travolto dal cancello di casa, lo strazio dei genitori: «Tommy non... Il Gazzettino Tommaso, morto a 4 anni il bimbo travolto dal cancello della villetta a Casier

Il piccolo Tommaso non c’è più. Nel tardo pomeriggio di ieri, esattamente alle 19, i medici dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso hanno dichiarato la morte del bambino di Dosson di Casier che, mercole ...

Treviso, morto a 4 anni travolto dal cancello di casa, lo strazio dei genitori: «Tommy non c'è più»

Quarantasei ore. Tanto è durata l'agonia di Tommaso Tiveron, il bambino di 4 anni anche mercoledì sera è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico in via IV Novembre a Dosson, in provincia ...

Il piccolo Tommaso non c’è più. Nel tardo pomeriggio di ieri, esattamente alle 19, i medici dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso hanno dichiarato la morte del bambino di Dosson di Casier che, mercole ...Quarantasei ore. Tanto è durata l'agonia di Tommaso Tiveron, il bambino di 4 anni anche mercoledì sera è rimasto vittima di un gravissimo incidente domestico in via IV Novembre a Dosson, in provincia ...