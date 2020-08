Strage Bologna: domani Casellati a cerimonia commemorazione (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) – Il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, domani sarà a Bologna per partecipare alla cerimonia di commemorazione delle vittime della Strage di Bologna di cui quest’anno ricorre il 40esimo anniversario. Alle 9, presso Palazzo d’Accursio, insieme ai rappresentanti del governo, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Bologna, incontrerà i familiari delle vittime. A seguire, si sposterà a Piazza Maggiore, dove alle ore 10 e 25 assisterà al fischio del treno in diretta streaming con la Stazione, osservando un minuto di silenzio in ricordo delle vittime, assieme a tutti gli altri partecipanti. Il presidente del Senato concluderà quindi la ... Leggi su calcioweb.eu

