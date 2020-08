Speranza firma un’ordinanza per ribadire la necessità di distanziamento sociale sui treni (Di sabato 1 agosto 2020) Arriva parecchia preoccupazione dagli ambienti politici e del comitato tecnico-scientifico per quanto riguarda la decisione di far viaggiare nuovamente i treni ad alta velocità e a lunga percorrenza – quindi anche gli Intercity – con il 100% dei posti occupati. In questo senso pare che il ministro della Salute Speranza sia pronto a firmare un’ordinanza oggi stesso per ribadire la necessità di rispettare il distanziamento interpersonale. Un po’ tutti si sono espressi contro questa decisione, anche Ricciardi – consulente del ministro Speranza per l’emergenza Covid – e Locatelli – presidente del Consiglio superiore di Sanità e membro del Comitato tecnico-scientifico -. LEGGI ANCHE >>> Gallera ... Leggi su giornalettismo

