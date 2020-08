Sky: Insigne cede a Callejon la fascia di capitano per la sua ultima partita in azzurro (Di sabato 1 agosto 2020) Napoli-Lazio sarà con ogni probabilità l’ultima di José Maria Callejon con la maglia del Napoli. Lo spagnolo è alla sua presenza numero 255 in Serie A. Gattuso ha deciso che partirà titolare per l’ultima di campionato al San Paolo privo di pubblico. Per rendergli omaggio dopo tanti anni di condivisione, Lorenzo Insigne ha deciso di cedere a Callejon la fascia di capitano. Sarà lui a caricarsi sulle spalle il peso emotivo della squadra contro i ragazzi di Inzaghi. Lo comunica Sky. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

