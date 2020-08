Serie A, partire il 12 settembre è sempre più un miraggio: le parole di Gravina (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl 12 settembre 2020 non sarà ricordato, molto probabilmente, come il giorno dell’avvio del campionato di Serie A 2020/21. Il rinvio di almeno una settimana appare oramai scontato. Il presidente federale, Gabriele Gravina, e il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, comunicano a distanza, “palleggiandosi” una decisione scontata. “Il problema è mettere insieme gli impegni e trovare le condizioni per non creare disagi ai tesserati“, ha dichiarato oggi a ‘Dribbling‘ su RaiDue lo stesso Gravina, “immaginate una finale di Champions League tutta italiana, il 23 agosto. A fine agosto, poi, ci sono le convocazioni nazionale per la finestra della prima settimana di settembre. Iniziare il 12 mi sembra una via ... Leggi su anteprima24

OptaPaolo : 10 - Dejan #Kulusevski è il primo straniero ad andare in doppia cifra di reti in una singola stagione di Serie A pr… - NewsProclub : RT @EDDYP__: Ma l’unico modo per iscrivere una squadra in vpg è comprare uno slot? Partire dalla serie E è possibile? Ne so poco riguardo l… - TFP__REBORN : RT @EDDYP__: Ma l’unico modo per iscrivere una squadra in vpg è comprare uno slot? Partire dalla serie E è possibile? Ne so poco riguardo l… - EDDYP__ : Ma l’unico modo per iscrivere una squadra in vpg è comprare uno slot? Partire dalla serie E è possibile? Ne so poco… - sportli26181512 : Scarpa d’Oro a Immobile, Gravina: “Orgoglio per l’Italia”: Il presidente della Federazione fa i complimenti all’att… -