Roma, topi e scarafaggi in mezzo al cibo: chiuso un ristorante (Di sabato 1 agosto 2020) Nell’ambito dei controlli predisposti dal Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale nei vari quartieri dell’VIII Municipio, da Garbatella a Ostiense fino all’Eur, ieri sera gli agenti hanno proceduto alla chiusura di un ristorante, con annessa vendita di prodotti alimentari, in zona Garbatella, per gravi carenze igienico sanitarie e per la presenza di topi e scarafaggi negli ambienti dove si custodivano e preparavano i cibi. Durante le verifiche all’interno dell’attività, eseguite dal nucleo di Polizia Amministrativa del VIII Gruppo dei caschi bianchi, in collaborazione con gli ispettori della Asl Roma2, sono stati inoltre rilevati diversi illeciti, per un totale di sanzioni di oltre 10mila ... Leggi su ilcorrieredellacitta

