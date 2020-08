Pannolino al mare: sì o no? Ecco una guida per fare la scelta giusta (Di sabato 1 agosto 2020) È tempo di vacanze e per molte mamme si pone la domanda: al mare Pannolino sì o no? Ecco una guida per fare la scelta giusta. Con l’arrivo dell’estate per molte mamme si pone il dilemma: Pannolino al mare sì o no? Una scelta che desta pareri contrastanti e diverse opportunità di azione. In commercio … L'articolo Pannolino al mare: sì o no? Ecco una guida per fare la scelta giusta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Pannolino al mare: sì o no? Ecco una guida per fare la scelta giusta

"Bottiglie, sporcizia e pannolini nei sottopassi"

Diverse persone si sono lamentate sui social per le condizioni di alcuni sottopassi pedonali di Fontespina, con tratti in pessimo stato, tra sporco e muri scrostati. L’anno scorso, il Carlino aveva re ...

Rifiuti, plastica e bottiglie sulla spiaggia di Donn’Anna: una discarica in riva al mare

Percorri in discesa le scale di via Sermoneta, premi il campanello del cancello dell’ingresso secondario del Bagno Elena, attendi che il paziente bagnino si faccia avanti, apra il catenaccio, verifich ...

