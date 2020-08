Pagelle Juventus-Roma 1-3, voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di sabato 1 agosto 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino della sfida tra Juventus e Roma, trentottesima giornata di Serie A 2019/2020. I giallorossi chiudono nel migliore dei modi la propria stagione, imponendosi per 3-1 all’Allianz Stadium grazie alla doppietta di Perotti e al gol di Kalinic. Non basta agli uomini di Maurizio Sarri il gol iniziale di Gonzalo Higuain. Entrambe le squadre tra qualche giorno saranno impegnate nei rispettivi appuntamenti europei. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Ecco le Pagelle della sfida: Juventus (4-3-3): Szczesny 6 (27’ st Pinsoglio 6); Danilo 6, Bonucci 6 (6’ st Demiral 6), Rugani 5.5, Frabotta 6; Muratore 6, Rabiot 6.5 (6’ st Ramsey 6), Matuidi 6; Bernardeschi 6.5 (27’ st Olivieri 6), ... Leggi su sportface

Szczesny 5,5 - Raccoglie tre palloni in fondo al sacco. Sugli ultimi due non ha responsabilità, il colpo di testa di Kalinic arriva al limite dell’area di piccola dove una sua uscita avrebbe risolto i ...TORINO- La Juve cade in casa contro la Roma, chiudendo il proprio campionato con una sconfitta. Per i giallorossi è la prima affermazione all’Allianz Stadium. Ecco i voti di Higuain e compagni: SZCZES ...