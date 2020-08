Milano, poliziotti finti riders per le pizze, spacciatore cade in trappola (Di sabato 1 agosto 2020) La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo per droga, che poco prima aveva affrontato con toni minacciosi due agenti che si fingevano riders impegnati in una consegna di pizze a caccia di uno spacciatore non noto. I poliziotti, in seguito ad un precedente intervento, avevano individuato un appartamento in via Padre Luigi … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un uomo per droga, che poco prima aveva affrontato con toni minacciosi due agenti che si fingevano riders impegnati in una consegna di pizze a caccia di uno ...

Milano: agenti si fingono riders e lo arrestano con un chilo di droga

Milano, 1 ago. (Adnkronos) - Un fotografo 31enne, pubblicitario, che per arrotondare spacciava droga, nei pressi del quartiere Dergano (Milano) è stato arrestato dalla polizia di Milano, che l'ha inca ...

