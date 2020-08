Meteo Italia, Agosto inizia con un Sabato di fuoco: picchi di +42°C in Calabria e Sardegna, +40°C in Toscana e Umbria e +39°C in Pianura Padana (Di sabato 1 agosto 2020) Come da previsione, pochissime le novità in riferimento all’onda ardente per la giornata odierna. Valori in gran parte quasi invariati, rispetto a quelli di ieri, soprattutto sui settori tirrenici, specie interni e sulle Isole maggiori, forse 1/2°C in meno sul versante Adriatico e sui settori appenninici orientali, ma davvero poco percettibili. I riscontri oggettivi delle stazioni di rilevamento, hanno registrato ancora picchi sostanzialmente sui +42°C, magari non proprio cifra tonda, più esattamente sui +41,8°C, nella provincia di Reggio Calabria, a Oppido di Mamertina; +41,7°C a Barumini, nel Medio Campidano orientale, in Sardegna e +41,3°C, ancora in Sardegna, nella provincia di Cagliari, più esattamente ad Assemini. Molte le località ... Leggi su meteoweb.eu

Centrometeo : DOMENICA L’ARRIVO DI TEMPORALI PRE-FRONTALI AL NORD. IN ATTESA IL RESTO D’ITALIA - CentroMeteoITA : #METEO - Furiosa ONDATA di violenti #TEMPORALI e #GRANDINATE alle porte dell'#ITALIA, ecco dove e quando - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per domani 02/08/2020, diramato dal @DPCgov il 01/08/2020 Ricevi… - Allerta_Meteo : Bollettino Criticità e Allerta meteo in #Italia per oggi 01/08/2020, diramato dal @DPCgov il 01/08/2020 Ricevi… - CentroMeteoITA : #METEO - #ITALIA nelle grinfie dell'ANTICICLONE AFRICANO, ma ATTENZIONE ai #TEMPORALI nelle PROSSIME ORE, i dettagl… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Italia Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, da Lunedì CICLONE ATLANTICO, STOP al CALDO e giù di 15°C! Ecco TUTTE le PREVISIONI iLMeteo.it TRAFFICO AUTOSTRADE IN TEMPO REALE/ Esodo estivo da bollino rosso: 3 km coda sull’A14

Traffico autostrade in tempo reale: 3 chilometri di coda sull’A14 Bologna-Ancona, tra Castel San Pietro e Imola. Un esodo estivo da bollino rosso… Primo agosto da bollino rosso sulle autostrade italia ...

Le micro imprese colpite dal Covid. Rischio default per 1,7 milioni

"Quattro micro imprese su 10, che in termini assoluti stimiamo in poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria esplosa n ...

Traffico autostrade in tempo reale: 3 chilometri di coda sull’A14 Bologna-Ancona, tra Castel San Pietro e Imola. Un esodo estivo da bollino rosso… Primo agosto da bollino rosso sulle autostrade italia ..."Quattro micro imprese su 10, che in termini assoluti stimiamo in poco meno di 1,7 milioni di attività, rischiano la chiusura a causa della crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria esplosa n ...