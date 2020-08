Mattino: Gattuso sceglie Manolas per capire se è arruolabile per il Barcellona (Di sabato 1 agosto 2020) La partita di stasera del Napoli contro la Lazio al San Paolo sarà un test in vista del match di Champions contro il Barcellona. E in quest’ottica va vista la scelta di Gattuso di schierare centrale, accanto a Koulibaly, Kostas Manolas, appena rientrato dall’infortunio. Lo scrive il Mattino. “A proposito di test, quello che maggiormente sarà sotto la lente di ingrandimento è Kostas Manolas che contro il Sassuolo era uscito per una botta al costato e oggi tornerà dal primo minuto per verificare le sue condizioni in vista di Barcellona. Gattuso è desideroso di scoprire se il greco può essere considerato abile e arruolabile per la Champions e in via precauzionale lascerà in panchina (almeno ... Leggi su ilnapolista

napolista : Mattino: Gattuso sceglie Manolas per capire se è arruolabile per il Barcellona Il greco ha rimediato una botta al c… - SiamoPartenopei : De Laurentiis al Mattino: 'Osimhen è una intuizione di Giuntoli e Gattuso. Aspetto offerte per Milik, Koulibaly? Ar… - Steve1894City : RT @claudioruss: De Laurentiis: “È arrivata l'estate dell'addio a #Koulibaly? Mi dispiacerebbe se andasse via. Ma arriva un momento in cui… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis: “È arrivata l'estate dell'addio a #Koulibaly? Mi dispiacerebbe se andasse via. Ma arriva un momento in cui… - claudioruss : De Laurentiis: “È arrivata l'estate dell'addio a #Koulibaly? Mi dispiacerebbe se andasse via. Ma arriva un momento… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattino Gattuso Napoli squadra senza anima, comincia la rivoluzione di Gattuso Il Mattino Il Mattino - La sfida di Osimeh

“La mia sfida con Osimhen". Dopo aver ufficializzato nel pomeriggio di ieri l'acquisto dell'attaccante nigeriano, il più oneroso nella storia del club, Aurelio De Laurentiis parla in esclusiva ai coll ...

Mercato Napoli Lozano, il messicano può restare in azzurro

MERCATO NAPOLI LOZANO – Nonostante lo scarso minutaggio, specie dopo l’approdo in panchina di Gennaro Gattuso, Hirving Lozano potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli, con cui poco più di un ...

“La mia sfida con Osimhen". Dopo aver ufficializzato nel pomeriggio di ieri l'acquisto dell'attaccante nigeriano, il più oneroso nella storia del club, Aurelio De Laurentiis parla in esclusiva ai coll ...MERCATO NAPOLI LOZANO – Nonostante lo scarso minutaggio, specie dopo l’approdo in panchina di Gennaro Gattuso, Hirving Lozano potrebbe continuare a vestire la maglia del Napoli, con cui poco più di un ...