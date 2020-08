Matteo Garrone: “La nuova versione di Gomorra sarà un racconto più comprensibile” (Di sabato 1 agosto 2020) Intervenuto al Cinevillage Talenti per presentare il suo ultimo film, Pinocchio, Matteo Garrone ci ha parlato del senso del film, della nuova versione di Gomorra e del corto per Dior. Da dove nasce il rapporto tra Matteo Garrone e un classico come Pinocchio? Ce lo ha spiegato il regista romano ieri al Cinevillage Talenti, progetto di Cinema, Cultura ed Intrattenimento organizzato da ANEC-AGIS, al Parco Talenti, a Roma, dove Garrone era presente per raccontare il suo film. Quella dell'amore tra Garrone e Pinocchio è una storia tenera e affascinante, che parte da molto lontano. "Ho uno storyboard di Pinocchio che ho fatto a sei anni davanti alla mia scrivania, credo che sia una delle cose che ho fatto e la tengo lì come ... Leggi su movieplayer

