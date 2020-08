Lo schianto senza precedenti dell’economia tedesca: un messaggio al mondo? (Di sabato 1 agosto 2020) Il crollo dell’economia tedesca registrato nel secondo trimestre ha ben pochi precedenti nel secondo dopoguerra: nel trimestre compreso tra aprile e giugno l’economia di Berlino ha perso il 10,1% del suo valore su base congiunturale, mentre in rapporto al secondo trimestre del 2019 il crollo ha toccato l’11,7%. Lo ha riportato l’Ufficio federale di statistica Destatis. Il dato è … Lo schianto senza precedenti dell’economia tedesca: un messaggio al mondo? InsideOver. Leggi su it.insideover

RoccaDeLeo : RT @BenattiJonathan: Teologicamente parlando. Rimane sempre una margine per il mistero. Non tutte le domande hanno una risposta. Almeno a… - BenattiJonathan : Teologicamente parlando. Rimane sempre una margine per il mistero. Non tutte le domande hanno una risposta. Almeno… - PerugiaViVa : RT @Umbria24: Schianto tra auto e Vespa: 78enne ferito trasferito a Terni - Umbria24 : Schianto tra auto e Vespa: 78enne ferito trasferito a Terni - Cristoforo49 : RT @Cristoforo49: Non bisogna temere le grandi sventure, ma le piccole:non si è abbattuti dai più sconvolgenti disinganni, ma ci si consuma… -

Ultime Notizie dalla rete : schianto senza Schianto in autostrada tra Sanremo e Arma, famiglia tratta in salvo Riviera24 Lo schianto senza nemmeno una frenata - Video

Il servizio di 12 Tg Parma sull'incidente mortale di questa mattina. Oltre al 50enne morto, residente nel reggiano, ci sono due feriti ...

Tragedia in autostrada: chi era il 24enne che ha perso la vita nello schianto

Ma per quella c’è tempo e comunque le priorità sono decisamente altre anche perchè senza cessione non ci sarà iscrizione. Poi l’Arezzo, superando il milione di euro per quanto riguarda il… Leggi ...

Il servizio di 12 Tg Parma sull'incidente mortale di questa mattina. Oltre al 50enne morto, residente nel reggiano, ci sono due feriti ...Ma per quella c’è tempo e comunque le priorità sono decisamente altre anche perchè senza cessione non ci sarà iscrizione. Poi l’Arezzo, superando il milione di euro per quanto riguarda il… Leggi ...